Біля посольства Китаю у Бішкеку пролунав вибух (фото, відео)

Про це повідомили в ГУВС Бішкека, передає ТАСС.

За попередніми даними правоохоронних органів Киргизстану, у вівторок близько 10 годин ранку за місцевим часом невідомий на автомобілі Mitsubishi намагався протаранити ворота посольства, після чого пролунав вибух. Злочинець загинув на місці, поранення отримали двоє охоронців посольства.

"Той, хто перебував у салоні автомашини, загинув на місці, ворота і паркан посольства отримали пошкодження", - запевнили у міському відділі міліції.

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На місце НП прибули співробітники міліції, які з'ясовують обставини вибуху.

За свідченням очевидців, вибух був такий сильний, що його було чути майже у всіх районах Бішкека.

Також на місце вибуху прибули сапери. У цілях безпеки територія біля китайського дипломатичного представництва оточена співробітниками міліції. "Проводяться необхідні оперативні заходи", - запевнили у міському відділі міліції.

Співробітники оперативних структур Киргизстану наразі займаються встановленням особи загиблого біля посольства Китаю в республіці смертника.

"До встановлення особи загиблого задіяна велика кількість людей", - заявив співрозмовник видання.

"Найімовірніше, вибухівка була всередині авто, але це попередні дані. Зараз відпрацьовуються й інші версії. В результаті вибуху вибито шибки у будівлях, які розташовані біля місця НП", - запевнило джерело. При цьому воно зазначило, що поки не можна однозначно сказати, що "це був терористичний акт".