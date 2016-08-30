Масове отруєння на грузинському весіллі: госпіталізовано 200 людей

У Грузії госпіталізовані з харчовим отруєнням 200 осіб, які брали участь у святкуванні весілля в Марнеульському районі країни.

Серед госпіталізованих - близько 30 дітей. Точні причини отруєння невідомі, повідомляє Meduza. Читайте такожУ Пакистані 23 людини померли від отруєння солодощами За попередніми даними, причина масового отруєння - харчовий продукт або напій. Перші повідомлення про отруєння надійшли в понеділок, 29 серпня. У ніч на вівторок Марнеульску районну лікарню, куди госпіталізували частину людей, відвідав прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі.

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