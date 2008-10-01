Путін: США неспроможні прийняти адекватне рішення
21:23, 01 жовтня 2008Світ
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І ця система претендувала на лідерство
Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін звинуватив США у неспроможності прийняти адекватне рішення для подолання фінансової кризи. Виступаючи на засіданні уряду, він зазначив, що "все, що сьогодні відбувається у сфері економіки і фінансів, насамперед у США, результат неспроможності ухвалити адекватне рішення".
При цьому В.Путін наголосив, що це "не безвідповідальність конкретних осіб, а безвідповідальність системи, яка претендувала на лідерство, але не тільки лідерство не здатна забезпечити, а й не здатна прийняти адекватне рішення для подолання кризи".
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