Путін: США неспроможні прийняти адекватне рішення

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін звинуватив США у неспроможності прийняти адекватне рішення для подолання фінансової кризи. Виступаючи на засіданні уряду, він зазначив, що "все, що сьогодні відбувається у сфері економіки і фінансів, насамперед у США, результат неспроможності ухвалити адекватне рішення".

При цьому В.Путін наголосив, що це "не безвідповідальність конкретних осіб, а безвідповідальність системи, яка претендувала на лідерство, але не тільки лідерство не здатна забезпечити, а й не здатна прийняти адекватне рішення для подолання кризи".

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