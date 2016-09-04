У Сирії повстанці відбили в "Ісламської держави" 10 сіл

Сили Вільної сирійської армії за підтримки турецьких танків, які раніше 3 вересня перетнули кордон Сирії, вибили бойовиків "Ісламської держави" з приблизно 10 сіл. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте такожАмериканські війська застосували проти ІД у Сирії ракетні системи HIMARS

Звільнені села знаходяться на півночі провінції Алеппо на схід і південь від міста Аль-Раї, яке бійці зайняли після багатомісячного протистояння з ІД.

Як повідомили повстанці, їхньою метою тепер буде звільнення сіл на схід від Аль-Раї, аж до міста Джераблус, поруч з яким турецькі танки 24 серпня вперше перетнули сирійський кордон, почавши операцію "Щит Євфрату".

Таким чином, фронт турецького вторгнення в Сирію, яке Дамаск вважає порушенням суверенітету країни, наблизився до підконтрольного сирійським курдам міста Манбідж.

Турецька влада прагне не допустити посилення впливу курдів на півночі Сирії у прикордонних з Туреччиною районах.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня Туреччина відправила нову колону з приблизно 20 танків та декількох БТР до села аль-Раї на півночі Сирії для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".

Турецька армія почала операцію "Щит Євфрату" у середу, 24 серпня, направивши танки, спецназ і авіацію на допомогу Вільній сирійській армії. Це повстанське угрупування, яка вважається помірним, протистоїть "Ісламській державі" і збройним формуванням сирійських курдів.

Турецька влада прагнуть не допустити посилення впливу курдів на півночі Сирії у прикордонних з Туреччиною районах. Турецький уряд вважає збройні формування курдів терористичними організаціями, незважаючи на те, що деякі з них користуються підтримкою США, союзника Туреччини по НАТО.

Дамаск назвав вторгнення турецьких військ на сирійську територію порушенням суверенітету країни.