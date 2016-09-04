У Лондоні тисячі людей вийшли на марш проти Вrexit (фоторепортаж)

У Лондоні пройшов багатотисячний марш проти Вrexit, повідомляє ВВС.

Планувалося, що проєвропейська хода вчинить певний тиск на уряд, щоб той відклав початок формального процесу виходу країни з ЄС.

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Море блакитних прапорів ЄС заповнило площу перед парламентом вдень у суботу, 3 вересня. Протестувальники співали The Beatles "Hey, Jude", замінивши слово у назві "EU".

Демонстранти закликали уряд зміцнювати економічні, культурні та соціальні зв'язки з Європою.

Озброївшись саморобними плакатами і прапорами, активісти пройшли від Гайд-парку до будівлі парламенту, де в понеділок будуть обговорювати, чи відбудеться повторний референдум про членство в ЄС. Як відомо, петиція на його підтримку набрала більше 4 мільйонів підписів. Але уряд тоді відповів, що необхідно поважати результати волевиявлення, яке вже відбулося.

Аналогічні мітинги проти Вrexit пройшли по всій Великобританії, в тому числі в Единбурзі і Бірмінгемі.

У той же час в одній з точок, де проходив маршрут протестувальників, відбулася акція на підтримку Вrexit.

Раніше УНІАН повідомляв, що Великобританія може вийти з ЄС до кінця 2019 року, а не до його початку, як прогнозували деякі політики.