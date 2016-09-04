У Ватикані урочисто канонізували матір Терезу (фото)

Як повідомляє BBC, на церемонію канонізації на площі Святого Петра в Римі зібралися близько 100 тисяч людей.

На балконі собору Святого Петра був розміщений плакат з зображенням блаженної черниці. Натовп зустрів канонізацію матері Терези оплесками.

У своїй промові на латині Папа Франциск сказав: "Ми заявляємо й визначаємо блаженну матір Терезу Калькуттскую святою".

Мати Тереза (справжнє ім'я Аньєза (Агнес) Гондже Бояджіу) народилася 26 серпня 1910 року в католицькій албанській родині в Скоп'є, нині столиці Македонії, а тоді - вілайєта Косово Османської імперії.

У 19 років вона поїхала до Ірландії і там вступила в чернечий орден "Ірландські сестри Лорето". У 1931 році прийняла постриг і взяла ім'я Тереза на честь канонізованої в 1927 році черниці-кармелітки Терези з Лізьє, відомої своєю добротою і милосердям.

Орден направив її на служіння до Індії, де вона спочатку викладала в жіночій школі святої Марії в Дарджілінгу, а 10 вересня 1946 року отримала благословення від керівництва ордену допомагати хворим в Калькутті.

У 1950 році мати Тереза заснувала жіночу чернечу конгрегацію "Сестри місіонерки любові", в якій зараз перебувають близько 4500 її послідовниць, допомагають бідним і хворим у більш ніж 100 країнах незалежно від їх національності та віросповідання. Сестри працюють приблизно в 400 благодійних клініках, школах та сиротинцях.

Мати Тереза давно стала всесвітнім символом милосердя і в 1979 році була удостоєна Нобелівської премії миру, але на її адресу лунала і критика: за отримання грошей на благодійність від одіозних диктаторів, антисанітарні умови в деяких лікарнях, що були під її патронатом, та заклики не давати наркотиків навіть приреченим онкологічним хворим.

Мати Тереза померла у віці 87 років і була беатифіковано (перша сходинка канонізації у католиків) папою Іваном Павлом ІІ у 2003 році.

Ватикан визнав два випадки чудесних зцілень завдяки молитвам матері Терезі. У 2002 році жінка в Індії вилікувалася від пухлини в черевній порожнині, в 2008 році у бразильця зникла пухлина мозку.

Папа Франциск раніше заявляв про намір завершити процедуру канонізації матері Терези протягом оголошеного Ватиканом Року милосердя, що закінчується в листопаді 2016 року.