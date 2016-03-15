Ватикан зарахував матір Терезу до лику святих

Папа Франциск повідомив про рішення канонізувати Агнесу Гондже Бояджіу на зустрічі кардиналів, на якій, крім канонізації Терези, обговорювалося питання про причислення до лику святих ще чотирьох людей, передає ZN.UA з посиланням на Reuters. Процес канонізації лауреата Нобелівської премії миру Матері Терези, котра померла в 1997 році у віці 87 років, почався в грудні 2015 року, коли її кандидатуру прийняв сам понтифік.

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Албанка за походженням, Мати Тереза народилася в Скоп'є в 1910 році, але багато працювала в Калькутті (тому її часто називають Мати Тереза з Калькути), де заснувала благодійну місію. Там же вона померла в 1997 році у віці 87 років. У 1979 році Мати Тереза була удостоєна Нобелівської премії миру.