Папа Римський канонізує мати Терезу за вчинене диво

Про це повідомляє Corriere della Sera.

За словами понтифіка, ця подія стане однією з основних віх Ювілейного року милосердя.

Спеціальна комісія Ватикану за прославляння подвижників церкви визнала дивом науково незрозуміле лікування 35-річного бразильця молитвами матері Терези, що є формальною підставою для зарахування її до лику святих.

Читайте такожУ Британії хочуть канонізувати священика з "Титаніка"

Албанка за походженням, мати Тереза народилася в Скоп'є в 1910 році, але багато працювала в Калькутті (тому її часто називають мати Тереза з Калькути), де заснувала благодійну місію. Там же вона померла в 1997 році. У 1979 році мати Тереза була удостоєна Нобелівської премії миру. У 2003 році за ініціативи Івана Павла II вона була проголошена блаженною.

Як повідомлялося, Папа Франциск вирішив канонізувати двох палестинських черниць, які жили в Османській імперії в XIX столітті.