Комітет Європарламенту підтримав безвізовий режим для Грузії
Комітет Європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ підтримав доповідь щодо надання Грузії безвізового режиму.
Відповідне голосування відбулося в рамках засідання Комітету у понеділок в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.
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Зокрема, "за" проголосувало 44, "проти" - 5 зі 49 депутатів, які взяли участь у голосуванні.
Доповідачем була Марія Габріель, яка є також доповідачем з питання надання безвізового режиму Україні.
Далі повинні відбутися переговори між Європарламентом, Європейською комісією та Європейською Радою з метою наближення позицій з питання надання Грузії безвізового режиму. Після цього має відбутися голосування в рамках пленарного засідання Європарламенту та на Раді Євросоюзу.