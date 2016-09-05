Комітет Європарламенту підтримав безвізовий режим для Грузії

Відповідне голосування відбулося в рамках засідання Комітету у понеділок в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожДоповідач ЄП попросила членів профільного комітету підтримати доповідь щодо безвізового режиму для України

Зокрема, "за" проголосувало 44, "проти" - 5 зі 49 депутатів, які взяли участь у голосуванні.

Доповідачем була Марія Габріель, яка є також доповідачем з питання надання безвізового режиму Україні.

Далі повинні відбутися переговори між Європарламентом, Європейською комісією та Європейською Радою з метою наближення позицій з питання надання Грузії безвізового режиму. Після цього має відбутися голосування в рамках пленарного засідання Європарламенту та на Раді Євросоюзу.