Бурджанадзе не думає, що ситуація в Грузії наблизить ПДЧ

Екс-спікер грузинського парламенту (у 2001-2008 рр.) Ніно БУРДЖАНАДЗЕ не вважає, що ситуація в Грузії наблизить країну до приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу в рамках засідання Другого університету YES, що проходить у Києві.

«Наскільки ця ситуація наблизила нас до членства, якщо чесно, я не дуже оптимістична. На жаль, були країни, які скептично налаштовані, ці країни й зараз якось більш-менш скептично настроєні», - сказала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

На її думку, країни, які скептично налаштовані щодо приєднання Грузії до ПДЧ, мають розуміти, що поки в Росії є відчуття, що конфлікти або нестабільна ситуація в Грузії перешкоджатимуть вступу країни в НАТО, Росія буде зацікавлена у неврегулюванні конфліктів, а навпаки - в їх підтримці.