Норвегія почала будувати паркан на кордоні з Росією

Перешкода призначена для захисту країни від нелегального проникнення мігрантів з території Російської Федерації, передає Бі-бі-сі. Довжина огорожі складе 200 м, висота - 3,5 м.

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Уряд Норвегії вважає за доцільне будівництво захисної споруди для того, щоб і в майбутньому обмежити потік мігрантів в цьому арктичному регіоні, який минулої зими відчув наплив більше 5 тис. мігрантів, які перетинали норвезько-російський кордон на велосипедах.

Початок будівництва металевого паркану викликав критику з боку керівника секретаріату ради країн Баренцева/Євроарктичного регіону Ларса Георга Фордаля.

В інтерв'ю радіостанції NRK він зазначив, що будівництво сталевої перешкоди не вирішить проблем прикордонної охорони на протязі всієї 200-кілометрового кордону з Росією і, крім того, сама ідея огородиться від Росії парканом, на його думку, несе присмак холодної війни.

Про зведення стіни попросила глава поліції району Фіннмарк, що межує з Росією, Елен Катрін Хаетта. Вона побоюється, що приплив нелегальних мігрантів до Норвегії може вийти з-під контролю.