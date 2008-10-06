Дальня авіація Росії відпрацює застосування ядерної зброї

У рамках стратегічних командно-штабних навчань "Стабільність-2008" заплановане відпрацювання стратегічного стримування із застосуванням ядерної зброї. Як повідомили в службі інформації та громадських зв`язків Військово-повітряних сил Росії, екіпажі дальньої авіації проведуть практичні пуски навчальних крилатих ракет для знищення цілей на полігонах.

Крім того, як зазначили у ВПС, в період з 6 по 12 жовтня підрозділи дальньої авіації виконають комплекс навчальних питань, спрямованих на відпрацювання ліквідації збройних конфліктів, терористичної діяльності, стихійних лих і техногенних катастроф, стратегічного стримування і забезпечення безпеки Російської Федерації. Також планується відпрацювання завдань з подолання ППО противника, вирішення завдань у зонах конфлікту, відпрацювання питань взаємодії і патрульного супроводу.

На цьому етапі навчань задіяні близько 20 літаків дальньої авіації, серед них: Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, а також близько 20 літаків взаємодії, забезпечення і прикриття - МіГ-31, Су-27 і паливозаправники Іл-78 і А-50.

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