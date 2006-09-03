Сьогодні виповнюється два роки з дня трагедії у Беслані

Сьогодні виповнюється два роки з дня трагічної розв`язки теракту в школі №1 у північноосетинському місті Беслан.

Як передає РІА «Новости», сьогодні о 12.05 за київським часом у всій республіці буде оголошено хвилину мовчання. Саме в цей час в школі, захопленій терористами, пролунав перший вибух, який поховав надії на мирний результат драми із заручниками.

У дворі школи №1 діти, які постраждали під час теракту, та їхні однолітки випустять в небо 333 повітрі кульки (за числом жертв трагедії).

Потім на Бесланському меморіальному кладовищі відбудеться покладання квітів і вінків до Древа скорботи - пам`ятника, який було відкрито на роковини теракту.

У зв`язку з проведенням траурних заходів навчальний рік в Беслані розпочнеться 5 вересня.

Траурні заходи пройдуть у неділю і у Владикавказі.

Група озброєних бойовиків у масках і бронежилетах приїхала в Беслан в середу, 1 вересня 2004 року, і захопила школу №1, де на той момент проходила ранкова лінійка. У заручниках у терористів опинилася понад тисяча дорослих і дітей. У момент захоплення і в перші години після цього бойовики убили 17 чоловік.

У подальші три дні терористи не висували чітких вимог і відмовлялися від передачі заручникам ліків, води і продуктів харчування.

Вдень 2 вересня терористи погодилися вступити в переговори з колишнім президентом Інгушетії Русланом АУШЕВИМ, після чого відпустили 26 заручників - жінок і малолітніх дітей.

У п`ятницю, 3 вересня, близько дванадцятої членам оперативного штабу вдалося домовитися про евакуацію тіл заручників, убитих в перші дні захоплення. Коли рятувальники МНС почали перетягувати тіла, в спортзалі школи пролунало два потужних вибухи. Частина заручників кинулися бігти і бойовики відкрили по ним вогонь. У відповідь спецпідрозділи були вимушені почати незапланований штурм будівлі.

Терористи чинили запеклий опір, прикриваючись заручниками. Операція зі звільнення людей і ліквідації бойовиків тривала до пізнього вечора п`ятниці. В ході її силовим структурам довелося застосувати важке озброєння - танки і вогнемети "Джміль". При цьому будівля школи була частково зруйнована.

За останніми даними, в результаті теракту 1-3 вересня 2004 року загинуло і пізніше померли від поранень 333 людини, зокрема 186 дітей. Дістали поранення 728 заручників і жителів міста, а також 55 співробітників ФСБ, МНС, міліції і військовослужбовців.

За даними слідства, в школі терористи утримували 1128 заручників. При проведенні спецоперації було врятовано 918 чоловік. Всього у справі про напад бойовиків на школу в Беслані потерпілими визнані 1315 чоловік.

За даними Генпрокуратури, в банду, що вчинила напад на школу, входило 32 людини, зокрема дві "смертниці", які підірвалися ще до штурму. В ході спецоперації вдалося затримати одного бойовика - Нурпаші КУЛАЄВА. Інші були знищені.

У травні 2005 року в Владикавказі розпочався суд над тим єдиним, що залишився в живих терористом Н.КУЛАЄВИМ, 1980 року народження. Йому було пред`явлено обвинувачення за вісьмома статтями Кримінального Кодексу, зокрема в бандитизмі, тероризмі, вбивстві, посяганні на життя співробітника правоохоронних органів, захопленні заручників, незаконному зберіганні, носінні, придбанні зброї, боєприпасів і вибухових речовин. Суд засудив його до довічного ув’язнення.

Розслідування основної справи про теракт в Беслані, виділене в окреме провадження, продовжене до січня 2007 року.