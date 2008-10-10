Чорногорія і Македонія визнали незалежність Косово

Уряд Чорногорії ухвалив рішення визнати незалежність Косово і встановити з Приштиною дипломатичні відносини. Про це, як передає ІТАР-ТАСС, після засідання кабінету міністрів повідомив глава чорногорського МЗС Мілан РОЧЕН.

Пізніше стало відомо, що уряд Македонії також ухвалив рішення визнати незалежність Косово і встановити з Приштиною дипломатичні відносини. Про це після засідання кабінету міністрів повідомив прес-секретар кабінету міністрів Владо БОЦЕВСЬКИЙ.

США вже привітали це рішення.

Федеративна Народна Республіка Югославія була створена в 1945 році. З 1963 року - Соціалістична Федеративна Республіка Югославія (СФРЮ). До федерації входили 6 республік: Боснія і Герцеговина, Македонія, Сербія, Словенія, Хорватія і Чорногорія. У 1991 році у зв`язку із загостренням міжнаціональних суперечностей СФРЮ фактично розпалася - про вихід з її складу оголосили Словенія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Македонія. З визнанням незалежності Словенії і Хорватії країнами Європейського Союзу 15 січня 1992 року федерація припинила своє існування.

Парламент Косово в односторонньому порядку проголосив незалежність від Сербії 17 лютого 2008 року.