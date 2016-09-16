Путін хоче прокласти морський шлях між окупованим Кримом і Сочі
00:02, 16 вересня 2016Світ
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Президент РФ хоче організувати морське сполучення між Сочі і Кримом.
REUTERS
Президент Росії хоче організувати морське сполучення між Сочі і окупованим Кримом, повідомляє «Говорит Москва».
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Путін зазначив, що воно має бути відкрито під час туристичного сезону, а також закликав організувати авіаційне повідомлення, яке могло б привабити туристів.
Як повідомляв УНІАН, Путін і Медведєв прибули 15 вересня в окупований Крим.
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