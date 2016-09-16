Путін хоче прокласти морський шлях між окупованим Кримом і Сочі

Президент Росії хоче організувати морське сполучення між Сочі і окупованим Кримом, повідомляє «Говорит Москва».

Читайте такожПеревірка боєготовності: у Росії мобілізують резервістів для навчань та проконтролюють оборонні підприємства

Путін зазначив, що воно має бути відкрито під час туристичного сезону, а також закликав організувати авіаційне повідомлення, яке могло б привабити туристів.

Як повідомляв УНІАН, Путін і Медведєв прибули 15 вересня в окупований Крим.