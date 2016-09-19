В аеропорту Варшави лайнер "Аерофлоту" зі 100 пасажирами на борту зіткнувся з польським літаком (фото)
В аеропорту імені Шопена у Варшаві літак російської авіакомпанії "Аерофлот", на борту якого було 100 осіб, зіткнувся з польським лайнером "SprintAir".
Про це повідомляє TVN24.PL.
Зазначається, що інцидент стався 18 вересня.
Інформації про постраждалих не надходило, однак рейс до Москви затримали на 8 годин.
При цьому пасажири російського лайнера були обурені тим, що "Аерофлот" не надав жодної інформації про наступний польот, не організував розселеня в готель і не надав гарячу їжу.
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Лише у другій половині дня пасажирам запропонували талони на гаряче харчування, проте не всі мандрівники знали про таку можливість.
Крім того, деякі з пасажирів російського літака мали заплановані пересадки на рейси до Індії, Пекіна і Улан-Батора.
"Airbus 320 кермував на зліт і зачепив крило меншого літака авіакомпанії "SprintAir". Літак "SprintAir" був порожній. Пасажири були в російському літаку, проте нічого серйозного не сталося", - повідомили в прес-службі аеропорту.