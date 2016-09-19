В аеропорту Варшави лайнер "Аерофлоту" зі 100 пасажирами на борту зіткнувся з польським літаком (фото)

Про це повідомляє TVN24.PL.

Зазначається, що інцидент стався 18 вересня.

Інформації про постраждалих не надходило, однак рейс до Москви затримали на 8 годин.

При цьому пасажири російського лайнера були обурені тим, що "Аерофлот" не надав жодної інформації про наступний польот, не організував розселеня в готель і не надав гарячу їжу.

Читайте такожВинищувачі НАТО піднімалися на перехоплення російського військового літака над Балтикою

Лише у другій половині дня пасажирам запропонували талони на гаряче харчування, проте не всі мандрівники знали про таку можливість.

Крім того, деякі з пасажирів російського літака мали заплановані пересадки на рейси до Індії, Пекіна і Улан-Батора.

"Airbus 320 кермував на зліт і зачепив крило меншого літака авіакомпанії "SprintAir". Літак "SprintAir" був порожній. Пасажири були в російському літаку, проте нічого серйозного не сталося", - повідомили в прес-службі аеропорту.