Великобританія визнала, що завдала авіаудар по армії Асада замість ІД

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, в повідомленні британського міністерства оборони говориться, що влада країни визнає причетність до авіаудару і бере участь у розслідуванні інциденту. "Великобританія не завдала б удару по сирійським військовим навмисне", - підкреслюється в повідомленні.

Росія 17 вересня звинуватила авіацію коаліції під керівництвом США в нальоті на війська президента Сирії Башара Асада. Москва стверджувала, що в ньому брали участь два винищувачі F-16 і два штурмовика A-10. За даними Росії, в результаті загинули не менше 60 військовослужбовців.

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У Вашингтоні заявили, що удар планувалося нанести по позиціях екстремістського угруповання "Ісламська держава". Пентагон стверджує, що припинив операцію, як тільки дізнався від Росії, що реальною метою удару стали сирійські військові.

Раніше свою участь в операції підтвердила Данія. За словами датського міністерства оборони, саме королівству належали два F-16, які брали участь в атаці поряд з іншими літаками. Також свою участь підтвердила Австралія, не уточнивши кількість і тип своїх літаків.

Росія після авіаудару заявила, що він ставить під питання майбутнє і без того крихкого перемир'я у Сирії. Вашингтон, зі свого боку, оголосив про тимчасове припинення авіаударів по екстремістам.