У Обами висловили співчуття у зв'язку з авіаударом по армії Асада

Про це повідомив представник адміністрації президента США Барака Обами, передає агентство AP.

Повідомлення було відправлено через Росію. Представник адміністрації також зазначив, що США продовжать добиватися дотримання домовленостей про припинення вогню, а також продовжать проводити бойові дії проти ІДІЛ і підтримуваних «Аль-Каїдою» угруповання в Сирії.

Раніше Пентагон також заявляв про невимушеність авіаудару по сирійській армії і обіцяв розібратися в причинах події. Американське військове командування повідомляло, що атака була зупинена після отримання інформації від Росії про те, що літаки атакують війська сирійської урядової армії.

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В результаті атаки загинули 62 військовослужбовця, близько ста отримали поранення.

Після авіаудару коаліційних сил по позиціях оточеній в Дейр-ез-Зорі угруповання урядової армії Сирії Росія заявила про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН.