Євросоюз зняв частину санкцій з Узбекистану
23:40, 13 жовтня 2008Світ
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За "значний прогрес у сфері прав людини"
Європейський Союз прийняв рішення про зняття більшості санкції з Узбекистану, заявивши, що ця центральноазіатська країна продемонструвала значний прогрес у сфері прав людини, повідомляє Reuters.
«Комісія погодилася зняти заборони на в`їзд з наступного місяця», – заявила представник ЄС. Проте заборона на постачання зброї залишиться в силі.
ЄС ввів санкції проти Узбекистану в 2005 році. Вони включали заборону на видачу віз керівництву країни. Таким чином ЄС відреагував на вбивство демонстрантів у травні 2005 року.
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