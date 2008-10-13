Євросоюз зняв частину санкцій з Узбекистану

Європейський Союз прийняв рішення про зняття більшості санкції з Узбекистану, заявивши, що ця центральноазіатська країна продемонструвала значний прогрес у сфері прав людини, повідомляє Reuters.

«Комісія погодилася зняти заборони на в`їзд з наступного місяця», – заявила представник ЄС. Проте заборона на постачання зброї залишиться в силі.

ЄС ввів санкції проти Узбекистану в 2005 році. Вони включали заборону на видачу віз керівництву країни. Таким чином ЄС відреагував на вбивство демонстрантів у травні 2005 року.