У ЦРУ пояснили, чому Путін може перейти до більш жорсткого стилю правління

Пітер Клемент, глава підрозділу ЦРУ зі спостереження за Росією, виступив в Університеті Джорджа Вашингтона через день після того, як пропутінська партія "Єдина Росія" отримала більшість місць на парламентських виборах, передає "Голос Америки".

Клемент заявив, що бачить деякі "ознаки" того, куди веде Росію колишній офіцер російської розвідки.

Йдеться, зокрема, про недавні повідомлення про можливу "велику реорганізацію" російських спецслужб, при якій відомства внутрішньої і зовнішньої розвідки об'єднаються в єдину організацію, в якій домінуватиме внутрішня спецслужба, Федеральна служба безпеки, - пояснив він.

"Я бачу в цьому потенційне посилення контролю над суспільством", – сказав Клемент, зазначивши, що він вважає, що Путін "всерйоз побоюється нестабільності і заворушень".

На думку Клемента, Росія загрузла у нафтовій "моноекономіці". Експерт також зіслався на повідомлення російських ЗМІ, що уряд має намір підвищити пенсійний вік.

"Вони починають економити на всьому", – сказав він.

Читайте також"Епоха махрової реакції": політолог розповів, як Кремлю вдалося придушити протестний рух у РФ

На думку Клемента, тривоги Путіна щодо заворушень посилилися після масових протестів у Москві у зв'язку з ймовірними підтасовуваннями на парламентських виборах 2011 року.

"Він не дозволить, щоб це повторилося", – сказав експерт.

Після обрання на перший термін у 2000 році Путін сконцентрувався на припиненні пострадянського хаосу та реінтеграції Росії в систему міжнародного порядку.

"Тепер все повернулося. Тепер я бачу в ньому набагато більшого Путіна з КДБ, ніж ми знали", – сказав Клемент, додавши, що російський лідер, схоже, хоче залишити після себе спадщину сильного лідера, яка включала б захоплення українського Криму в березні 2014 року.

"Думаю, зараз він вважає, що зробив щось, що забезпечить йому місце в російській історії. Він також хоче бути людиною, яка відновила велич Росії, і він, безсумнівно, вірить, що Росія повинна бути сильною, конкурентоздатною, військовою державою", – сказав Клемент.

На думку експерта, втручання в громадянську війну в Сирії відновить російський вплив на Близькому Сході.

Втручання Путіна "змусило США сісти за стіл переговорів і визнати його не просто як одного з гравців, а як рівного", – сказав Клемент.