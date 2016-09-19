У Росії збираються створити Міністерство держбезпеки: ФСБ отримає функції радянського КДБ - "Ъ"

В РФ іде підготовка до масштабної реформи силових і правоохоронних відомств: до президентських виборів 2018 року на основі ФСБ хочуть створити Міністерство держбезпеки, включивши в нього Федеральну службу охорони та Службу зовнішньої розвідки. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Коммерсантъ".

Читайте такожВибори до Держдуми РФ: після підрахунку 90% голосів "несподівано" лідирує "Єдина Росія"

Як повідомили співрозмовники видання, мова йде про фактичне повернення ФСБ функцій Комітету держбезпеки СРСР. Передбачається, що нова структура отримає статус Міністерства держбезпеки (МДБ). При цьому в його склад увійдуть Служба зовнішньої розвідки і більшість підрозділів Федеральної служби охорони. Сьогоднішня ФСО РФ збережеться у вигляді Служби безпеки президента РФ, в якій окрім охорони будуть підконтрольні спецзв'язок і транспортне обслуговування вищих посадових осіб. У свою чергу Слідчий комітет РФ хочуть повернути в надзирающую за ним Генпрокуратуру, а функції МНС розділити між Міноборони і МВС.

При цьому МДБ може отримати можливість брати у своє виробництво найбільш резонансні справи або здійснювати контроль за тими розслідуваннями, в основу яких лягли матеріали цієї спецслужби.

"Крім структурних змін нове міністерство отримає і нові функції. Наприклад, передбачається, що співробітники МДБ будуть не просто супроводжувати і забезпечувати розслідування кримінальних справ, порушених за їх матеріалами СКР і МВС, а здійснювати процесуальний нагляд за ними. Зазначимо, що головне управління процесуального контролю СКР вже фактично ліквідоване. Більш того, МДБ буде займатися забезпеченням власної безпеки у всіх правоохоронних і силових структурах", - йдеться в матереіалі.

Читайте такожПутін заявив, що готовий стати "гарантом домовленостей" Києва з бойовиками

За словами джерел, реформу силових і правоохоронних відомств хочуть завершити до виборів президента Росії, які повинні відбутися у 2018 році. Однак для цього необхідно ще підготувати відповідні законопроекти і прийняти їх новим парламентом, а найголовніше, знайти кошти на це.

"Адже, за найскромнішими підрахунками, тільки на виплати компенсацій співробітникам реформуються відомств, які не захочуть служити в нових структурах, будуть потрібні десятки мільярдів рублів", - додав співрозмовник видання.