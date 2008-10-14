Росія і ЄС засперечалися, де кінчається Грузія

Росії слід вивести війська з Ахалгорського району і Кодорської ущелини, заявив глава наглядової місії Євросоюзу в Грузії Хансйорг Хабер.

"Ми вважаємо, вони (війська) мають бути звідти виведені, і ми про це їм (росіянам) скажемо", - цитують Хабера у вівторок бельгійські ЗМІ.

Керівник європейських спостерігачів, заявив, що, хоча Ахалгорський район і Кодорська ущелина не зазначені в плані "Медведєв-Саркозі", згідно з яким російські війська мали бути виведені із зон безпеки, прилеглих до Південної Осетії і Абхазії, вони підпадають під положення, що “російські війська повинні повернутися в райони свого попереднього базування до початку війни".

Грузинське керівництво також заявляє, що найближчим часом російські війська повинні залишити, як Ахалгорський район, так і Кодорську ущелину, і на цих територіях Грузії повинна бути відновлена юрисдикція центральної влади.

Зі свого боку в Південній Осетії і Абхазії вважають Ахалгорський район і Кодорська ущелина своєю територією.

Та й постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов заявив напередодні РІА Новости, що питання про присутність російських військ на території Південної Осетії і Абхазії Москва має намір вирішувати виключно з владою невизнаних республік.

"Так само, як Ахалгорський (Ленінгорський) район є частиною Південної Осетії, так і Кодорська ущелина є частиною Абхазії, тому питання про присутність там російських військ - це питання, що стосується Росії і уряду цих незалежних держав", - сказав посол.