Саакашвілі сподівається одержати від ЄС 1 млрд. євро на відновлення Грузії

Грузія сподівається, що на міжнародній конференції країн-донорів, організованій Європейським Союзом, на відновлення країни буде зібрано 1 млрд. євро.

Про це на прес-конференції в Брюсселі повідомив Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, повідомляє Reuters.

Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ в свою чергу заявив, що сподівається зібрати суму у розмірі 500 млн. євро.