Саакашвілі сподівається одержати від ЄС 1 млрд. євро на відновлення Грузії
02:10, 15 жовтня 2008Світ
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ЄС думає обмежитися половиною
Грузія сподівається, що на міжнародній конференції країн-донорів, організованій Європейським Союзом, на відновлення країни буде зібрано 1 млрд. євро.
Про це на прес-конференції в Брюсселі повідомив Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, повідомляє Reuters.
Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ в свою чергу заявив, що сподівається зібрати суму у розмірі 500 млн. євро.
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