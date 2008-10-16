Пентагон зробив жорсткішими правила допиту підозрюваних

Міністерство оборони США випустило нову директиву, що робить жорсткішими правила допиту підозрюваних, повідомляє Los Angeles Times.

Тепер невійськові слідчі зможуть лише в присутності військових спостерігачів допитувати ув`язнених, що перебувають у юрисдикції Пентагону. Якщо слідчий з іншого державного відомства не дотримує встановлених міністерством правила, військовий спостерігач повинен негайно перервати процедуру допиту.

Завдання директиви - запобігти порушенню прав підозрюваних. В рамках політики, яку проводив колишній глава Пентагону Доналд Рамсфелд, військова розвідка дозволяла представникам ЦРУ і іноземних урядів допитувати ув`язнених без жодного нагляду. Ініціатором введення суворіших правил виступив заступник міністра оборони у справах розвідки Джеймс Клеппер (James R. Clapper Jr.), якого призначив наступник Рамсфелда Роберт Гейтс.

21-сторінкова директива встановлює ще ряд обмежень, які стосуються, зокрема, участі в допитах співробітників приватних охоронних компаній, що працюють за контрактом з Пентагоном. Крім того, в директиві підтверджена заборона на використання при допиті службових собак і жорстокої процедури, відомої як "тортури водою".

Жорсткі методи, які використовувалися слідчі ЦРУ при роботі з підозрюваними в тероризмі, неодноразово ставали об`єктом критики. Як повідомила The Washington Post, у вівторок було розсекречено два меморандуми президентської адміністрації Джорджа Буша, які схвалили застосування жорстоких методів допиту щодо членів "Аль-Каїди". Меморандуми були випущені Білим домом в 2003 і 2004 роках на запит тодішнього директора ЦРУ Джорджа Тенета (George J. Tenet).

Лента.ру