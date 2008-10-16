Нафта подешевшала до 14-місячного мінімуму

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 15 жовтня 2008 р. на провідних нафтових біржах знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання становили:

у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 70,80 (-3,73) дол./бар.; у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 74,54 (-4,09) дол./бар. Це стало найнижчою позначкою на нью-йоркській біржі з серпня 2007 р.

Вартість нафти знизилася, оскільки інвестори побоюються, що дії урядів провідних країн світу задля подолання фінансової кризи виявляться недостатніми для порятунку економіки. Погіршення економічної ситуації, своєю чергою, тягне падіння попиту на паливо.

Також на ринок вплинула заява Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), яка знизила прогноз світового попиту в 2009 р. на 0,5%, - до 87,21 млн. барелів на добу.

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