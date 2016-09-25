Масові протести в США: поліція опублікувала відео вбивства афроамериканця

Влада міста Шарлотт американського штату Північна Кароліна опублікувала відео вбивства поліцейськими афроамериканця Кейта Ламонта Скотта, повідомляє AP. Інцидент фіксував відеореєстратор автомобіля і натільна камера поліцейських.

Шеф міської поліції стверджував, що відео буде доказом правомірності дій силовиків. За його словами, поліцейські відкрили вогонь лише коли переконались, що Скотт озброєний.

Відео було оприлюднене з санкції губернатора штату Пета Макрорі. Мер Шарлотт Дженніфер Робертс також виступила за публікацію запису.

Раніше шеф поліції говорив, що поширення відеозапису вбивства може спричинити заворушення, передає Slon.ru.

Поліцейські застрелили Скотта 20 вересня. Вони проводили плановий рейд на північному сході Шарлотт, коли побачили афроамериканця, який виходив зі свого автомобіля, і, ймовірно тримав у руках пістолет. Поліцейські вирішили відкрити вогонь, оскільки чоловік, за їхньою оцінкою, «представляв безпосередню загрозу» для їх безпеки.

Після звістки про смерть Скотта в Шарлотт та інших містах Північної Кароліни почалися масові протести. Губернатор штату оголосив у місті надзвичайний стан і розпорядився мобілізувати національну гвардію.