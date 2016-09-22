Через "афроамериканські" заворушення у Шарлотт ввели надзвичайний стан (фото)

Як повідомляє Reuters, рішення прийнято губернатором штату. У Шарлотт направляються підрозділи Нацгвардії для допомоги поліції у відновленні та підтриманні порядку.

В результаті зіткнень одна людина була важко поранена і перебуває в критичному стані, хоча поліція спочатку повідомила про її смерть.

Влада міста заявила, що сталася перестрілка між двома цивільними, без участі поліції. Проте один з поліцейських при цьому отримав травми в ході протестів.

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За словами начальника поліції Шарлотт, правоохоронці "були дуже терплячі", але протестувальники стали дуже агресивними, кидали в них пляшки, так що "прийшов час, щоб відновити порядок".

Мирна акція протесту переросла в насильство після того, як кілька сотень протестувальників пройшли центром міста з короткими зупинкам біля "чорної" церкви, поліцейського управління і великого розважального центру.

Коли вони підійшли до центрального перехрестя міста, протестувальники зіткнулися з колоною патрульних машин і офіцерів поліції і почали їх оточувати.

В результаті поліція застосувала гумові кулі, перцевий аерозоль, сльозогінний газ і шумові гранати для розгону демонстрантів, які почали закидувати поліцію феєрверками і сміттям.

Демонстранти при цьому були помічені за розграбуванням пари магазинів, а також розбили шибки у сусідньому готелі.

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Нагадаємо, заворушення в Шарлотт спалахнули через вбивство 20 вересня 43-річного чорношкірого Кіта Ламонта Скотта. Він був поранений чорношкірим поліцейським і помер у лікарні. У поліції стверджують, що Скотт ніс пістолет і представляв "безпосередню смертельну загрозу", проте родичі заявили ЗМІ, що в руках у нього була книга, а не зброя.

Заворушення в Шарлотт почалися через день після того, як поліцейські міста Талса в Оклахомі визнали, що застрелений ними 16 вересня чорношкірий Теренс Кратчер був беззбройний.