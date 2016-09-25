Жителі Швейцарії на референдумі підтримали розширення повноважень спецслужб

Федеральна розвідувальна служба та інші урядові організації отримають можливість перехоплювати телефонні розмови, вести контроль за повідомленнями в інтернеті і встановлювати приховане відеоспостереження за підозрюваними, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше Федеральні збори країни ухвалили новий закон про розвідувальні служби, однак він не вводився в дію. Противники цієї ініціативи вимагали винесення питання на національний референдум.

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Вони вказували, що закон може поставити під загрозу нейтральний статус Швейцарії, так як він передбачає тісне співробітництво з іноземними розвідувальними агентствами.

Однак прихильники законопроекту говорили, що, прийнявши закон, Швейцарія наздожене інші країни, де спецслужби вже отримали аналогічні повноваження.

Більше того, одночасно з новим законом будуть введені і заходи щодо посилення контролю за розвідслужбами. Зокрема, буде створено спеціальний федеральний трибунал і інститут федеральних радників, які будуть видавати дозволи на заходи з перехоплення інформації.

Уряд також запевнив, що нові повноваження будуть застосовуватися тільки для стеження за особливо небезпечними підозрюваними.

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Міністр оборони Швейцарії Гі Пармелен зазначив, що навіть після прийняття закону повноваження спецслужб Швейцарії будуть набагато менше, ніж у їх колег в США і ряді західноєвропейських держав.

Досі швейцарські закони забороняли владі використовувати закриті джерела для оцінки загроз безпеки всередині країни.

Крім законопроекту про повноваження спецслужб на референдум були винесені питання про підвищення пенсій на 10% і про скорочення використання природних ресурсів і заміні їх вторсировиною. Ці ініціативи населення Швейцарії не підтримало.