"Прокурору" анексованого Криму Поклонській в Держдумі РФ запропонують перевіряти доходи депутатів

Про це пише РБК з посиланням на джерела в партії "Справедлива Росія".

Поклонську в партії назвали "професіоналом з бездоганною репутацією".

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Також повідомляється, що в новій Думі буде менше комітетів – 26 замість 30. Половину з них очолять представники путінської "Єдиної Росії".

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори в Держдуму РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму. До Держдуми РФ пройшли чотири партії – "Єдина Росія" (54,42% голосів), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) і "Справедлива Росія" (6,17%).

Верховна Рада України не визнала легітимність виборів в Держдуму РФ сьомого скликання, визнавши їх проведення порушенням Конституції та законодавства України, та закликала ООН, іноземні парламенти і міжнародні організації не визнавати легітимність цих виборів.