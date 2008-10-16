Саркозі: Європа потребує постійного президентства

Президент головуючої в Євросоюзі Франції Ніколя САРКОЗІ виступає за запровадження інституту постійного президентства в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Європейської Ради (саміту голів держав і урядів країн - членів ЄС – УНІАН).

“Я переконаний, що Європа потребує постійного президентства, яке може брати на себе відповідальність, бо неможливо працювати так, коли президентство змінюється кожні 6 місяців”, - сказав Президент Франції.

Як приклад він навів ситуацію з проведенням переговорів між Росією та Грузією.

“Ми (французьке президентство у ЄС – УНІАН) знаємо там кожну кому, і знаємо певні “тонкі місця”... Звичайно, виглядатиме якось дивно, коли, знаючи такі речі, потім не мати можливості їх контролювати... Та добре, ...успіхів іншим (президентствам у ЄС – УНІАН)!” - пожартував Н.САРКОЗІ.

На його думку, сьогодні в Європі вже всі розуміють, що не потрібно боятися постійного президентства.

Н.САРКОЗІ також висловив переконання, що нинішня фінансова криза дає можливість Європі стати більш сильною. “Я думаю, що, як мінімум, нинішня криза дає можливість примирити європейців із Європою. Криза може посилити імідж Європи. Із багатьох досліджень громадської думки можна зробити висновок, що якщо Європа знайде згоду, то це зможе нас захистити. І дійсно, я бачу дуже позитивну еволюцію”, - сказав Н.САРКОЗІ.