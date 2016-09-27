Кремль: не стежимо за дебатами Клінтон і Трампа, "затамувавши подих"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Ви знаєте, чесно кажучи, порядок денний у нас досить перевантажений. У цілому, безумовно, ми уважно стежимо за тим, як розвивається передвиборча ситуація в США, але це не означає, що ми, затамувавши подих, відстежуємо всі елементи цієї електоральної кампанії. Хоча, безумовно, ми звертаємо увагу, особливо на якісь моменти, часто ескапади, які стосуються нашої країни», - зазначив прес-секретар, відповідаючи на запитання, чи стежать у Кремлі за дебатами кандидатів у президенти США.

Він нагадав, що дебати кандидатів на пост президента США є одним із сегментів виборної кампанії.

«Інтерес до цієї кампанії пояснюється багато в чому тим, що цього разу, як ніколи Росія і Путін, є невід'ємними факторами електоральної кампанії у США», - сказав Пєсков.