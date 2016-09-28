У Путіна не захотіли відповісти, чи готова Росія видати винних в атаці на "Боїнг" над Донбасом

Відповідаючи на питання журналістів, якщо Нідерланди звинуватять осіб, які перебувають у РФ, в атаці на літак, чи готова Москва передати їх для судового розгляду на Заході, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков закликав дочекатися обнародування результатів розслідування, передає власний кореспондент УНІАН у РФ.

«Гіпотетичні міркування в такій серйозній справі недоречні. Давайте дочекаємося самої доповіді», - сказав Пєсков.

При цьому він стверджує, що Москва завжди наполягала на об'єктивному розслідуванні катастрофи МН17.

«В даному випадку не можна оперувати повідомленнями ЗМІ, «зливами» в ЗМІ, потрібно дочекатися доповіді, подивитися, які там фрази будуть, які висновки будуть зроблені. Російська сторона була, є і буде залишатися гранично відкритою і наполягати на неупередженому і повному розслідуванні цієї трагедії», - сказав він.

Пєсков відзначив, що Росія неодноразово заявляла про те, що надала вичерпну інформацію щодо цієї трагедії.

Разом з тим він додав, що «ми завжди наголошували, що не всі країни надали такий масив інформації й досі не представили радарні дані».

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За словами Пєскова, тільки після публікації доповіді можна буде говорити про «рівень цих тверджень та їх переконливість».

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією «ДНР».

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року обнародувала звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак було збито зенітно-ракетним комплексом «Бук».

17 липня 2016 року президент України Петро Порошенко заявив, що лише РФ перешкоджає розслідуванню катастрофи малайзійського «Боїнга».

Сьогодні в Гаазі близько 14.00 на прес-конференції міжнародна спільна слідча група оголосить попередні результати розслідування у кримінальній справі авіакатастрофи «Боїнга».