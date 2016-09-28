Посол озвучив результати міжнародного розслідування щодо рейсу MH17: підтверджено російські "корені" "Бука"

Про це посол України в Нідерландах Олександр Горін заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Дуже чітко було заявлено, що літак був збитий ракетою «Бук», яка прийшла з території РФ і після цієї події була евакуйована на територію РФ», - сказав він.

«Вона («Бук» - УНІАН) перебувала на території, яка контролювалася проросійськими сепаратистами, в районі Первомайського», - додав посол.

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Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією «ДНР».

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Сьогодні в Гаазі близько 14.00 на прес-конференції міжнародна спільна слідча група оголосить попередні результати розслідування кримінального провадження щодо катастрофи «Боїнга».