Заступник генпрокурора відбув до Гааги, де сьогодні представлять результати розслідування краху МН17

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв`язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури України.

«У середу, 28 вересня 2016 року, на міжнародній прес-конференції міжнародна спільна слідча група оголосить попередні результати розслідування у кримінальному провадженні авіакатастрофи літака «Боінг», яка трапилася 17 липня 2014 року», - йдеться в повідомленні.

Результати роботи міжнародної спільної слідчої групи, до якої входять представники п’яти країн - Нідердандів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України, буде оголошено близько 14.00 год. за київським часом, зазначили в ГПУ.

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Як повідомляв УНІАН, Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією «ДНР».

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

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17 липня 2016 року президент України наголосив, що лише РФ перешкоджає розслідуванню катастрофи малайзійського «Боїнга».

«Росія, зловживаючи правом вето, заблокувала рішення Ради безпеки ООН про створення Міжнародного трибуналу для розслідування збиття МН17, що є непрямим і логічним доказом її причетності до злочину. Незважаючи на це, ми спільно з партнерами робимо все необхідне для забезпечення притягнення до відповідальності всіх винних у цій трагедії", - сказав Петро Порошенко.