Росія продовжить військову операцію в Сирії попри "безтактні" заяви США - Кремль

Пєсков також закликав США розмежувати помірну опозицію від терористів й назвав заяву Вашингтона про ймовірні атаки сирійських терористів на міста Росії "безтактною та безкорисною", повідомляє Reuters.

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Однак, як зазначається, за словами Пєскова, Росія як і раніше зацікавлена у співпраці із США, щоб спробувати вирішити кризу в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кірбі заявив, що терористичні угрупування, які діють у Сирії, можуть розширити "географію" своїх атак та здійснювати теракти і в Росії.

Раніше державний секретар США Джон Керрі попередив у телефонній розмові міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, що Вашингтон перерве переговори щодо Сирії, якщо Москва не припинить наступ сирійських урядових військ на місто Алеппо.



