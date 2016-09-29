Держдеп США попередив про ймовірні атаки сирійських терористів на міста Росії

12:46, 29 вересня 2016
Світ
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Терористичні угрупування, які діють у Сирії, можуть розширити "географію" своїх атак та здійснювати теракти і в Росії.

REUTERS

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кірбі, передає Bloomberg.

"Екстремістські угрупування будуть використовувати вакуум у Сирії, щоб розширити свої операції, які будуть включати в себе й атаки на російські інтереси, можливо, на російські міста", - наголосив він.

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Крім того, Кірбі попередив про ймовірні наслідки скасування угоди Росії та США щодо Сирії: "військові РФ будуть продовжувати повертатися додому "в мішках для трупів", а сама держава втратить значні ресурси".

Раніше державний секретар США Джон Керрі попередив у телефонній розмові міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, що Вашингтон перерве переговори щодо Сирії, якщо Москва не припинить наступ сирійських урядових військ на місто Алеппо.

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