Держдеп США попередив про ймовірні атаки сирійських терористів на міста Росії

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кірбі, передає Bloomberg.

"Екстремістські угрупування будуть використовувати вакуум у Сирії, щоб розширити свої операції, які будуть включати в себе й атаки на російські інтереси, можливо, на російські міста", - наголосив він.

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Крім того, Кірбі попередив про ймовірні наслідки скасування угоди Росії та США щодо Сирії: "військові РФ будуть продовжувати повертатися додому "в мішках для трупів", а сама держава втратить значні ресурси".

Раніше державний секретар США Джон Керрі попередив у телефонній розмові міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, що Вашингтон перерве переговори щодо Сирії, якщо Москва не припинить наступ сирійських урядових військ на місто Алеппо.