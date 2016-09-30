Боротьба з ісламістами в Африці: США побудують нову базу, перемістивши туди безпілотники з французької

Передбачається, що основну частину ударної потужності нового стратегічного об'єкта становитимуть безпілотники. Базу обіцяють добудувати вже в наступному році, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Зараз кілька американських військових і безпілотників MQ-9 Reaper постійно присутні на французькій базі 101 в Ниамеї - столиці Нігера, розташованої на 900 кілометрів південніше Агадеса.

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Авіабаза 101 є ключовою точкою операції "Бархан", в рамках якої з серпня 2014 року французькі дрони наносять удари по ісламістам в прикордонних з Нігером державах.

Однак Агадес, як стверджують у міноборони США, дає військовим більше стратегічних можливостей для боротьби з джихадистами.

За словами прес-секретаря американського військового відомства Мішель Балданзи, Пентагон оплатить будівництво нової ЗПС, інфраструктури та супутніх службових приміщень в Агадесі.

Військові експерти, втім, припускають, що нова база обійдеться США вдвічі дорожче заявленої вартості.