США розширили санкції проти Росії: експерти пояснили, на які компанії та як це вплине

Всього додано 81 компанію, які діють у Росії, Індії, Гонг-Конгу і Криму, передає Голос Америки.

Санкціями обмежуються поставки цим організаціям товарів або технологій, вироблених у США або за участю американських компаній чи осіб.Серед них – 11 компаній російського оборонпрому, 51 підконтрольна Газпрому компанія і 7 підприємств у тимчасово окупованому українському Криму, які також пов’язані з російським оборонним сектором.

Вісімнадцять з наведених компаній, у тому числі підрядники на будівництво Керченського мосту, виявилися фігурантами цього списку через роботу в Криму.

Також під санкції потрапив "Комітет порятунку України", очолюваний колишнім прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. На думку американського уряду, їхні дії, а саме - захоплення влади в Криму, підірвали демократичний процес в Україні, несуть загрозу її миру і стабільності, а також загрозу безпеці США.

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Як пояснив вашингтонський юрист Джин Берд, комітет та особисто Азаров тепер не можуть мати будь-яких комерційних зв'язків із громадянами або резидентами США, а їхнє майно, яке перебуває під контролем американців, тепер заморожене. "Це включає також заощадження в американських доларах, які у них можуть бути в іноземних банках, оскільки фонди, деноміновані в американських доларах, зберігаються на кореспондентських рахунках в американських банках", - сказав він.

На саміті Великої Двадцятки президент Росії Володимир Путін заявляв, що про санкції на двосторонній зустрічі з президентом Бараком Обамою вони майже не говорили, а самі санкції на російську економіку впливають мало.

"Якщо чесно сказати, великої цінності суто торгово-економічні зв'язки зі Сполученими Штатами для нас не мають", – сказав Путін.

Партнер юридичної компанії "Бейкер і Маккензі" Ніколас Ковард вважає санкції проти Росії потужними. Вони впливають на роботу компаній з Росією по всьому світу, говорить він.

"Юридично, навіть якщо в певній країні ця компанія не входить до списку санкцій, інші компанії не хочуть мати справу з людьми, які перебувають у списку санкцій через, насамперед, репутаційні ризики. Банки, навіть великі японські, австралійські банки не будуть мати справу з певними особами, компаніями та країнами, щоб триматися осторонь від будь-яких проблем у США", – пояснив він "Голосу Америки".

Минулого тижня Міністерство фінансів США оприлюднило список компаній, на яких поширюється дія санкцій, у якому вже фігурувала більшість цих компаній.