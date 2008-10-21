У Флориді розпочалося дострокове голосування на виборах Президента США
08:57, 21 жовтня 2008Світ
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Опитування: Обама випереджає Маккейна
|Джон Маккейн и Барак Обама
Кандидат від демократів Барак ОБАМА провів у понеділок передвиборчий мітинг у штаті, закликавши своїх прихильників взяти участь у достроковому голосуванні, повідомляє радіо «Свобода».
За даними агентства «Ассошиейтед Прес», загалом по країні достроково можуть проголосувати до третини виборців, що збираються брати участь у виборах.
Згідно з результатами останніх опитувань, Б.ОБАМА випереджає свого суперника - республіканця Джона МАККЕЙНА.
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