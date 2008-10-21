Фінансова криза розорила британську королеву

Більше третини свого інвестиційного капіталу, 37 млн. фунтів стерлінгів (70 млн. доларів) втратила в результаті нинішньої фінансової кризи британська королева Єлизавета II, передає телеканал "Вести-24".

Ця сума складає третю частину її власних грошей, вкладених в акції банків, компаній та інші цінні папери. Загальна сума інвестиційного капіталу Єлизавети II складала у середині 2008 року 100 млн. фунтів стерлінгів. Інша частина королівської власності - багатство у вигляді картин і нерухомості - поки не постраждала.

Минулого тижня уряд Великої Британії фактично націоналізував банк, в якому королева має практично всі свої рахунки, - знаменитий англійський "Кутс", що входить до фінансової групи Royal Bank of Scotland (RBS). На початку нинішнього місяця через кризу ця група опинилася на межі банкрутства.

Щоб скоротити нинішні втрати, Єлизавета, як передають ЗМІ, відкрила для публічного доступу внутрішній сад Букингемського палацу. Ціна квитка складає 20 фунтів стерлінгів.

РБК