ЄС надає 25 мільйонів євро на гуманітарні цілі в Алеппо

Відповідну заяву в Брюсселі у неділю, 2 жовтня, зробили верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні та єврокомісар з гуманітарної допомоги і кризового урегулювання Христос Стиліанідіс, пише Deutsche Welle.

За даними представників ЄС, один з гуманітарних конвоїв уже знаходиться у західній частині міста. Вода, медикаменти та продукти харчування призначені для 130 тисяч людей, повідомляє dpa. Одночасно заплановано, що вантажівки вивезуть зі східних районів міста поранених та хворих, зокрема дітей, жінок та літніх людей.

Читайте такожВ ООН закликали припинити нещадні бомбардування і "пекло наяву" в Алеппо

Представники ЄС закликали конфліктуючі сторони уможливити доступ гуманітарної допомоги та реалізацію плану евакуації людей з Алеппо.

У Брюсселі запевнили, що найближчі години і дні інтенсивно працюватимуть над реалізацією гуманітарної ініціативи.

Також зазначається, що ЄС готовий у випадку необхідності забезпечити надання медичної допомоги мешканцям Алеппо у країнах Європи. Крім того, заявлено про виділення 25 мільйонів євро на гуманітарні цілі в Алеппо.

Як повідомляв УНІАН, гуманітарна колонна ООН і сирійського Червоного Півмісяця потрапила під авіаудар в провінції Алеппо.

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Браян заявив, що якщо "жорстокий напад" буде визнано умисним, його прирівняють до військового злочину. За словами О'Браяна, постраждали щонайменше 18 з 31 вантажівки.

Перед цим командування армії Асада заявило, що виходить з оголошеного 12 вересня угоди про припинення вогню в районі міста Алеппо, яке було досягнуто після довгих російсько-американських переговорів.