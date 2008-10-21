Глава МВФ офіційно вибачився за секс-скандал

Глава Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАНН, якого звинувачують у сексуальному зв`язку з однією зі своїх підлеглих, розіслав співробітникам фонду електронний лист з офіційними вибаченнями за свою поведінку.

У листі, фрагменти якого наводить агентство «Франс Прес», Д.СТРОСС-КАНН наголошує, що щиро жалкує через те, що сталося, і просить у своїх підлеглих вибачення за те, що підвів їх своїми діями і скомпрометував організацію.

Як зазначає «Лента.ру», скандал навколо глави МВФ розгорівся після появи в пресі інформації про те, що Д.СТРОСС-КАНН з грудня 2007 року схиляв до близькості співробітницю МВФ, заміжню угорку Піроску НАДЬ. Як підтвердження факту домагань були представлені два електронні листи, що потрапили до рук чоловіка П.НАДЬ, відомого аргентинського економіста Маріо БЛЕХЕРА.

МВФ почав власне розслідування справи, ініційоване одним із керівників організації Шакуром ШААЛАНОМ, який представляє у валютному фонді Єгипет і декілька арабських країн. Розслідування вестиме юридична фірма Morgan, Lewis & Bockius. Очікується, що воно триватиме до кінця жовтня.