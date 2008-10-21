Президент Зімбабве не видає паспорт прем'єр-міністрові

Зімбабвійськоє Рух за демократичні зміни (MDC) відмовився від переговорів з пропрезидентським блоком ZANU-PF. Приводом для цього стала відмова у видачі паспорта главі MDC Моргану Тсвангіраї, який займає пост прем`єр-міністра.

Зімбабвійські демократи стверджують, що Тсвангіраї не видають паспорт вже п`ять місяців. Для ділової поїздки до сусідньої країни прем`єр-міністрові довелося скористатися тимчасовими документами.

Прихильники президента Роберта Мугабе називають дії своїх політичних опонентів звичайним прийомом. Активісти MDC, натомість, вважають ситуацію з паспортом образливою. На їх думку, це - ознака того, що президент не готовий вести діалог.

Партія DMC одержала в більшість у парламенті Зімбабве навесні 2008 року. Парламентські вибори відбулися в один день з президентськими, Тсвангіраї одержав більше голосів, чим діючий президент Мугабе, проте не зміг виграти в першому турі. У другому турі, результати якого не визнав Захід, переможцем оголосили Мугабе.

Щоб вгамувати незадоволення зарубіжних країн, Мугабе поділився владою з Тсвангіраї, якого призначили прем`єр-міністром країни. Переговори про розділ влади тривають вже впродовж півтора місяців і не привели до яких-небудь позитивних результатів. У Зімбабве зберігається рекордна інфляція і безробіття.

Лента.ру