У Пентагоні не розуміють, як Росія буде використовувати в Сирії зенітну ракетну систему С-300

Про це заявив прес-секретар Пентагону Пітер Кук, виступаючи на брифінгу у Вашингтоні, пише Washington Post.

За його словами, Москва спочатку називала своєю метою боротьбу з екстремізмом, однак ні "Ісламська держава", ні сирійське відділення "Аль-Каїди" не мають літаків, проти яких можна було б використовувати засоби ППО.

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На питання, чи несе C-300 загрозу для американських пілотів, які беруть участь в операціях антитерористичної коаліції, Кук заявив, що це залежить від того, як російські військові збираються задіяти зенітно-ракетний комплекс.

Представник Пентагону наголосив, що США продовжать забезпечувати безпеку своїх військовослужбовців, у яких є право на самооборону.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія розгортає в Сирії передову систему SA-23 Gladiator (по російській класифікації ППО С-300ВМ "Антей-2500").

З-300ВМ "Антей-2500" — універсальна зенітна ракетна система далекої дії. Вона призначена для боротьби з балістичними ракетами малої і середньої дальності, крилатими ракетами, а також для ураження літаків тактичної і стратегічної авіації. Дальність ураження - до 250 км.