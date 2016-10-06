Росія направила у Середземне море ще 2 військових кораблі
01:24, 06 жовтня 2016Світ
380 0
Росія заявляє про направлення ще двох військових кораблів у Середземне море.
Малий ракетний корабель «Зелений Дол» / Mil.ru
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За словами речника російського чорноморського флоту, малі ракетні кораблі «Серпухов» і «Зелений Дол» 4 жовтня вийшли з Севастополя, а ввечері середи мають увійти в акваторію Середземного моря.
Читайте такожРосія направить до берегів Сирії свій єдиний авіаносець
Ці два судна мають збільшену водотоннажність, а крім засобів самооборони оснащені новітнім ракетним комплексом великої дальності.
Це повідомлення з’явилося наступного дня після того, як Росія підтвердила направлення ракетного комплексу С-300ВМ до сирійського порту Тартус у Середземному морі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter