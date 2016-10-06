Росія направила у Середземне море ще 2 військових кораблі

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами речника російського чорноморського флоту, малі ракетні кораблі «Серпухов» і «Зелений Дол» 4 жовтня вийшли з Севастополя, а ввечері середи мають увійти в акваторію Середземного моря.

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Ці два судна мають збільшену водотоннажність, а крім засобів самооборони оснащені новітнім ракетним комплексом великої дальності.

Це повідомлення з’явилося наступного дня після того, як Росія підтвердила направлення ракетного комплексу С-300ВМ до сирійського порту Тартус у Середземному морі.