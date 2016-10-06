У Кремлі після переговорів між Нуланд і Сурковим щодо "Мінська-2" зробили традиційні для РФ висновки

Про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН.

"Дійсно шириться розуміння того, що Київ не виконує зобов'язання за мінським домовленостями, особливо в політичній частині, а ще не робляться ті кроки, які чітко прописані на папері і підписані президентом Порошенком. У цьому зв'язку сторони говорять про необхідність використання різноманітного впливу і методів тиску на Київ з тим, аби спонукати Україну виконувати взяті на себе зобов'язання", - заявив він.

За словами Пєскова, таке розуміння приходить до всіх учасників переговорів з цієї теми.

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Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Пєсков заявляв, що в Кремлі не чекають "прориву" від переговорів Нуланд і Суркова в Москві, під час яких обговорюватиметься ситуація на сході України.

"Ніяких очікувань прориву тут бути не може. Це поточна робота, яка ведеться на експертному рівні. Тут не ставиться за мету досягнення якихось проривів", - сказав Пєсков.

За його словами, США не беруть участі в "нормандському форматі", але існує такий механізм обміну інформацією, аби "з перших рук забезпечити доведення позицій щодо українського врегулювання до американських партнерів".