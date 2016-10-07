У Європарламенті згадали холодну війну і закликали перешкодити Росії розробляти зброю

Про це повідомляє Die Welt.

"Ми повинні продовжувати тиснути на Росію економічними санкціями", - заявив Брок.

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Зокрема, він закликав до впровадження технологічних санкцій, які завадили б розробці зброї – "так, як ми робили під час холодної війни".

Політик звинуватив Кремль у бомбардуваннях Алеппо і зазначив, що населенню міста могла б допомогти лише відправка наземних підрозділів. Однак, за словами Брока, Німеччина не готова відправити туди своїх солдат.

Як повідомляв УНІАН, ЗМІ дізналися, що уряд Німеччини розглядає можливість введення нових санкцій Євросоюзу проти Росії у відповідь на дії останньої в Сирії.

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров вважає несправедливим введення санкцій проти РФ через Україну і можливе їх введення через Сирію. Країни Заходу і сирійська опозиція неодноразово звинувачувала Росію в тому, що її літаки атакують в Сирії не позиції терористів, а противників президента країни Башара Асада.