Асад запропонував повстанцям амністію, якщо вони здадуть Алеппо

Про це сирійський лідер заявив в четвер, пише Reuters.

Пропозиція щодо амністії пролунала після двох тижнів потужних бомбардувань Алеппо, в результаті яких в регіоні загинули сотні людей, заблокованих у місті.

Аналогічні пропозиції уряду Сирії про амністію нещодавно прийняли повстанці в передмісті Дамаска Дарайї. Це місто було в облозі протягом багатьох років, поки повстанці не здали його в серпні.

Виступаючи на телебаченні, Асад сказав, що він «продовжить боротьбу з повстанцями, поки вони не покинуть Алеппо». «Вони повинні (піти – ред.). Там немає іншого вибору», – заявив Асад.

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Проте повстанці заявили, що вони не мають намірів покидати Алеппо, останній великий міський район, який вони контролюють, і назвали пропозицію щодо амністії обманом.

Як повідомляв УНІАН, в середу, 5 жовтня, сирійська урядова армія заявила, що на всіх повстанців, які залишаються у Алеппо, не скориставшись можливістю покинути місто, чекає "невідворотнє".

За словами військових, вони відрізали канали постачання повстанців і володіють точною інформацією про розташування усіх їхніх позицій та сховищ боєприпасів. Представники урядової армії закликали повстанців скласти зброю та залишити місто.