Могеріні: країнам ЄС слід істотно збільшити видатки на оборону

Про це в п'ятницю, 7 жовтня, заявила верховна представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні під час свого візиту до Бухареста. За її словами, такі дії жодним чином не підриватимуть єдність НАТО, передає Deutsche Welle.

"Є необхідність для Європейського Союзу використати увесь потенціал, який ми маємо стосовно співробітництва в оборонній сфері", - зазначила Могеріні, цитує AP.

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За словами Могеріні, сукупні видатки країн-членів ЄС на оборону становлять приблизно половину оборонного бюджету Сполучених Штатів. Крім того, видатки європейців на ці цілі витрачаються значно неефективніше, ніж це має місце в американців.

Могеріні також заперечила існування будь-яких конкретних домовленостей та намірів створення спільної європейської армії, зазначивши, що вона вже обговорювала це питання з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Водночас головна дипломат ЄС також заявила, що представники країн-членів ЄС у найближчі два місяці розглядатимуть питання покращення ситуації з безпекою. Це, на її думку, піде на користь "європейські безпеці (…) та для зміцнення НАТО".