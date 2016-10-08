У Сирії обстріляли російський вертоліт Мі-8

16:13, 08 жовтня 2016
Світ
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Російський вертоліт Мі-8 був обстріляний в суботу вранці в сирійській провінції Хама, в результаті інциденту ніхто з російських військових на борту не постраждав.

structure.mil.ru

Про це заявили в російському Центрі примирення ворогуючих сторін у Сирії, повідомляє ТАСС.

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"Близько 11:00 ранку в провінції Хама (Сирійська Арабська Республіка) російський транспортний вертоліт Мі-8, що постачав гуманітарну допомогу у супроводі офіцерів російського Центру примирення ворогуючих сторін, зазнав обстрілу бойовиків ІДІЛ (колишня назва організації "Ісламська держава" - УНІАН) з переносного зенітного ракетного комплексу", - сказали в Центрі.

Згідно з повідомленням, завдяки набраній висоті польоту, своєчасному виявленню запуску і маневруванню машиною, попадання ракети в вертоліт вдалося уникнути: ніхто з російських військовослужбовців не постраждав.

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