У Сирії обстріляли російський вертоліт Мі-8
Російський вертоліт Мі-8 був обстріляний в суботу вранці в сирійській провінції Хама, в результаті інциденту ніхто з російських військових на борту не постраждав.
Про це заявили в російському Центрі примирення ворогуючих сторін у Сирії, повідомляє ТАСС.
Читайте такожУ Підмосков'ї розбився вертоліт Мі-8, всі члени екіпажу загинули
"Близько 11:00 ранку в провінції Хама (Сирійська Арабська Республіка) російський транспортний вертоліт Мі-8, що постачав гуманітарну допомогу у супроводі офіцерів російського Центру примирення ворогуючих сторін, зазнав обстрілу бойовиків ІДІЛ (колишня назва організації "Ісламська держава" - УНІАН) з переносного зенітного ракетного комплексу", - сказали в Центрі.
Згідно з повідомленням, завдяки набраній висоті польоту, своєчасному виявленню запуску і маневруванню машиною, попадання ракети в вертоліт вдалося уникнути: ніхто з російських військовослужбовців не постраждав.